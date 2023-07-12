В Заславле продолжается открытый чемпионат Беларуси по гребле на байдарках и каноэ

Открытый чемпионат Беларуси по гребле на байдарках и каноэ продолжается на Заславском водохранилище. 12 июля, в третий день соревнований, спортсмены разыграли восемь комплектов медалей.

Лучшими в байдарке-двойке на дистанции в 500 м стали Дмитрий Натынчик и Владислав Литвинов. В каноэ-двойке золото забрали Виталий Осецкий и Владислав Полешко. А вот среди женщин на дистанции в 500 м на байдарке-двойке первое место заняли Марина Литвинчук и Ольга Худенко. Соревнования в Заславле завершатся в эту пятницу, 14 июля.