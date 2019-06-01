В Заславле проходит чемпионат Беларуси по гребле

ІІ Европейские игры все ближе. Тренерские штабы в эти дни определяются с составами, а спортсмены стараются показывать свои лучшие результаты. Сборная нашей страны по этому виду спорта не нуждается в представлении. Гребцы регулярно подтверждают свое мастерство на международных стартах. Сегодня в Заславле проходит чемпионат Беларуси. По итогам заплывов будут окончательно сформированы экипажи на предстоящие Игры.

Кристина Камыш следит за турниром. Начался соревновательный сезон у гребцов на байдарках и каноэ еще в апреле в Бресте Кубком страны. Затем наша команда отправилась на международный старт - этап Кубка мира в польскую Познань. Там, к слову, было завоевано 5 наград. И вот последняя проверка сил перед ІІ Европейскими играми - чемпионат Беларуси. На водные дорожки в Заславле вышли атлеты из всех регионов страны. Итого более 250 спортсменов. Главная задача - показать свой максимум. Ведь по результатам будут сформированы экипажи на соревнования в конце июня. В первый соревновательный день уже все доказали наши лидеры Ольга Худенко, Марина Литвинчук, Артем Козырь, Роман Петрушенко, Виталий Белько.







Проверяет свою готовность и сам спорткомплекс