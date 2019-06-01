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В Заславле проходит чемпионат Беларуси по гребле
ІІ Европейские игры все ближе. Тренерские штабы в эти дни определяются с составами, а спортсмены стараются показывать свои лучшие результаты. Сборная нашей страны по этому виду спорта не нуждается в представлении. Гребцы регулярно подтверждают свое мастерство на международных стартах. Сегодня в Заславле проходит чемпионат Беларуси. По итогам заплывов будут окончательно сформированы экипажи на предстоящие Игры.
Кристина Камыш следит за турниром. Начался соревновательный сезон у гребцов на байдарках и каноэ еще в апреле в Бресте Кубком страны. Затем наша команда отправилась на международный старт - этап Кубка мира в польскую Познань. Там, к слову, было завоевано 5 наград. И вот последняя проверка сил перед ІІ Европейскими играми - чемпионат Беларуси. На водные дорожки в Заславле вышли атлеты из всех регионов страны. Итого более 250 спортсменов. Главная задача - показать свой максимум. Ведь по результатам будут сформированы экипажи на соревнования в конце июня. В первый соревновательный день уже все доказали наши лидеры Ольга Худенко, Марина Литвинчук, Артем Козырь, Роман Петрушенко, Виталий Белько.
Проверяет свою готовность и сам спорткомплекс
Во время турнира проходит тестирование электронной системы фиксации результатов, проходят проверку службы безопасности и здравоохранения, начал свою работу и пресс-центр. На ІІ Европейских играх с 25 по 27 июня в Заславле разыграют 16 комплектов наград - по 8 у мужчин и женщин. В заявках команд ожидается около 350 спортсменов. Чемпионат же Беларуси по гребле на байдарках и каноэ продолжится еще и в воскресенье.
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