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В Заславле стартовал финальный этап Кубка Содружества по воднолыжному спорту за катером
Побить личные рекорды и проверить свои силы в равной конкуренции. В Заславле стартовал финальный этап Кубка Содружества по воднолыжному спорту за катером.
На протяжении четырех дней более 70 лучших спортсменов Беларуси и России оспорят медали в трех возрастных категориях: до 14 лет, до 17 и основная группа "Оупен", в которой выступят представители национальных команд.
Сергей Козловский, председатель Федерации воднолыжного спорта Беларуси: Мы рассчитываем на золото во многих категориях. Но тем не менее есть достаточное количество российских спортсменов, которые могут составить конкуренцию, но в этом и смысл соревнований - соревноваться с сильнейшими и показывать лучшие результаты.
Кубок Содружества по воднолыжному спорту завершится 25 августа зрелищным суперфиналом. Победители общего зачета будут определены как в отдельных дисциплинах, так и в многоборье.
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