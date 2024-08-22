ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ФутболЕдиноборстваБиатлонВолейболГандболПлаваниеХоккейАвтоспортТеннис

В Заславле стартовал финальный этап Кубка Содружества по воднолыжному спорту за катером

Побить личные рекорды и проверить свои силы в равной конкуренции. В Заславле стартовал финальный этап Кубка Содружества по воднолыжному спорту за катером.

На протяжении четырех дней более 70 лучших спортсменов Беларуси и России оспорят медали в трех возрастных категориях: до 14 лет, до 17 и основная группа "Оупен", в которой выступят представители национальных команд.


Изображение
Сергей Козловский, председатель Федерации воднолыжного спорта Беларуси: Мы рассчитываем на золото во многих категориях. Но тем не менее есть достаточное количество российских спортсменов, которые могут составить конкуренцию, но в этом и смысл соревнований - соревноваться с сильнейшими и показывать лучшие результаты.

Кубок Содружества по воднолыжному спорту завершится 25 августа зрелищным суперфиналом. Победители общего зачета будут определены как в отдельных дисциплинах, так и в многоборье.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все