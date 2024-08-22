В Заславле стартовал финальный этап Кубка Содружества по воднолыжному спорту за катером

Сергей Козловский, председатель Федерации воднолыжного спорта Беларуси: Мы рассчитываем на золото во многих категориях. Но тем не менее есть достаточное количество российских спортсменов, которые могут составить конкуренцию, но в этом и смысл соревнований - соревноваться с сильнейшими и показывать лучшие результаты.