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В Заславле завершился Кубок Беларуси по гребле
Елена Ноздрева и Надежда Макарченко победили на дистанции 200 метров в каноэ-двойке. У мужчин в такой же дисциплине равных не было Денису Махлаю и Глебу Солодухе. В миксте в байдарке-двойке 200 метров первыми финишировали Ольга Худенко и Дмитрий Натынчик. В Заславле завершился Кубок Беларуси по гребле.
Кубок страны был отборочным на международные регаты. Ближайшая из них - этап Кубка мира, что состоится в венгерском Сегеде через две недели.
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