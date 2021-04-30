Елена Ноздрева и Надежда Макарченко победили на дистанции 200 метров в каноэ-двойке. У мужчин в такой же дисциплине равных не было Денису Махлаю и Глебу Солодухе. В миксте в байдарке-двойке 200 метров первыми финишировали Ольга Худенко и Дмитрий Натынчик. В Заславле завершился Кубок Беларуси по гребле.

