В Женеве прошла жеребьевка отборочного турнира женского чемпионата мира по баскетболу 2022 года

В швейцарской Женеве прошла жеребьевка отборочного турнира женского чемпионата мира по баскетболу 2022 года. Соперниками сборной Беларуси стали команды Японии, Канады и Боснии и Герцеговины. Матчи квалификации планетарного форума пройдут с 10 по 13 февраля грядущего года. Нашим девчатам предстоит сыграть в японской Осаке. Финальная стадия первенства пройдет на аренах Австралии с 22 сентября по 1 октября.