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В Женеве прошла жеребьевка отборочного турнира женского чемпионата мира по баскетболу 2022 года
В швейцарской Женеве прошла жеребьевка отборочного турнира женского чемпионата мира по баскетболу 2022 года. Соперниками сборной Беларуси стали команды Японии, Канады и Боснии и Герцеговины. Матчи квалификации планетарного форума пройдут с 10 по 13 февраля грядущего года. Нашим девчатам предстоит сыграть в японской Осаке. Финальная стадия первенства пройдет на аренах Австралии с 22 сентября по 1 октября.
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