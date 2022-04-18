В женском баскетбольном чемпионате Беларуси 18 апреля могут определиться обладательницы золотых медалей

В женском баскетбольном чемпионате Беларуси уже сегодня могут определиться обладательницы золотых медалей. Напомним, за титул спорят действующий чемпион страны - "Горизонт" и бронзовые призеры прошлогоднего розыгрыша - "Олимпия" из Гродно. Пока минчанки ведут в серии до трех побед со счетом 2:0. Сегодняшний поединок пройдет на паркете Республиканского училища олимпийского резерва. Прямая трансляция начнется на "Беларусь 5" в 19:20. А вот обладательницы бронзы текущего сезона уже известны. Ими стали баскетболистки из столичных "Цмокаў".