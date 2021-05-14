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Более 150 детей будут бороться за медали турнира по греко-римской борьбе памяти Шоты Нармания
В Жлобине сегодня пройдут финальные поединки ХІ Международного турнира памяти чемпиона мира среди кадетов 1996 года, мастера спорта по греко-римской борьбе, капитана милиции, сотрудника спецподразделения по борьбе с терроризмом "Алмаз" Шоты Нармания. Именитый атлет погиб в 2010-м. Соревнования принимает город, в котором спортсмен вырос и сделал первые шаги в борьбе.
За медали турнира борются более 150 детей со всех регионов страны. Организаторами турнира выступают Президентский спортивный клуб и общество "Динамо".
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