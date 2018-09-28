Вадим Девятовский переизбран на второй срок руководителем Белорусской федерации легкой атлетики

У нынешнего председателя не было конкурентов на очередной отчетно-выборной конференции. Также сегодня Вадим Девятовский озвучил и имя нового главного тренера. Игоря Сиводедова сменит Юрий Моисевич. Ранее он работал с резервом команды, а последние шесть лет провел в Национальной теннисной академии. Главная задача, считают и новый наставник, и руководство федерации, - достойное выступление на Олимпийских играх в Токио.