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Вадим Девятовский переизбран на второй срок руководителем Белорусской федерации легкой атлетики

Вадим Девятовский единогласно переизбран на второй срок руководителем Белорусской федерации легкой атлетики.

У нынешнего председателя не было конкурентов на очередной отчетно-выборной конференции. Также сегодня Вадим Девятовский озвучил и имя нового главного тренера. Игоря Сиводедова сменит Юрий Моисевич. Ранее он работал с резервом команды, а последние шесть лет провел в Национальной теннисной академии. Главная задача, считают и новый наставник, и руководство федерации, - достойное выступление на Олимпийских играх в Токио.

Ближайший крупный старт для Юрия Моисевича пройдет в Великобритании, в Глазго. С 1 по 3 марта здесь пройдет чемпионат Европы в помещении.

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