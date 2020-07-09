В. Галыгин о белорусском футболе во время пандемии: Не было бы счастья, да несчастье помогло

"Не было бы счастья, да несчастье помогло. Пандемия показала, что у нас есть спорт, есть футбол, есть классные ребята", - заявил известный актер и комик в программе "Спорт-кадр" на телеканале "Беларусь 5".



"После того как мне позвонил знакомый и сказал, что у них в Лондоне показали нарезку 10 лучших голов чемпионата Беларуси, и продолжил: все, признаем, в Беларуси есть футбол".



По мнению Галыгина, телевизионная трансляция (права на белорусский чемпионат купили в разных странах - прим.) зажгла огоньки в глазах ребят, которые бегают, даже неважно, за какую команду ониэто делают. Оживился рынок, появились купцы...



