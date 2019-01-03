Вадим Скрипченко назначен главным тренером "Торпедо"-БелАЗ

Контракт рассчитан на два года. На этом посту специалист сменил Олега Кубарева. В качестве главного тренера Скрипченко в 2013 году завоевал с футбольным клубом "Минск" Кубок Беларуси. Также коуч трудился в командах "Крылья Советов", "Анжи", "Арарат-Армения" и "Урал".

