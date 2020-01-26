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"Валенсия" прервала победную серию "Барселоны"

"Валенсия" взяла верх над "Барселоной" в домашней встрече 21-го тура чемпионата Испании 2:0. Защитник "блауграны" Хорди Альба на 48-й минуте забил автогол. Точку в поединке поставил Макси Гомес. Так прервалась девятиматчевая беспроигрышная серия каталонцев в Примере. Пока "Барса" лидирует в турнирной таблице Ла Лиги, 43 балла в активе. Но уже сегодня "Реал Мадрид" может занять первую строчку чемпионата, если на выезде возьмет очки в игре с "Вальядолидом".

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