"Валенсия" прервала победную серию "Барселоны"

"Валенсия" взяла верх над "Барселоной" в домашней встрече 21-го тура чемпионата Испании 2:0. Защитник "блауграны" Хорди Альба на 48-й минуте забил автогол. Точку в поединке поставил Макси Гомес. Так прервалась девятиматчевая беспроигрышная серия каталонцев в Примере. Пока "Барса" лидирует в турнирной таблице Ла Лиги, 43 балла в активе. Но уже сегодня "Реал Мадрид" может занять первую строчку чемпионата, если на выезде возьмет очки в игре с "Вальядолидом".