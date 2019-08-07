ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ФутболЕдиноборстваБиатлонВолейболГандболПлаваниеХоккейАвтоспортТеннис

Валерий Громыко не полетел с "Шахтером" на первый поединок третьего раунда квалификации Лиги Европы

Валерий Громыко не полетел с "Шахтером" на первый поединок третьего раунда квалификации Лиги Европы против "Торино". В Турин отправились 18 футболистов, уже вечером "горняки" проведут тренировку на поле "Олимпийского Стадиона Гранде-Торино" игра пройдет завтра и начнется в 22:00.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все