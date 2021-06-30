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Белорус Валерий Громыко представлен в качестве игрока ФК БАТЭ

Полузащитник тульского "Арсенала" белорус Валерий Громыко до конца сезона-2021 будет защищать цвета борисовского БАТЭ, о чем сообщил сайт желто-синих, а затем у себя в YouTube опубликовал презентационный ролик. В Тулу хавбек белорусской национальной дружины перебирался из солигорского "Шахтера". Сам же является воспитанником футбольного клуба "Минск". В "Арсенале" же два года Громыко не смог пока закрепиться, в поисках игровой практики отправился в Борисов.


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