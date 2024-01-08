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Ванесса Колодинская отмечена специальной премией Президента "Белорусский спортивный Олимп"
У белорусского спорта женское лицо. В очередной раз это доказывает Ванесса Колодинская. Бронзовый призер Олимпиады в Токио в прошлом году вернулась в спорт после рождения второго ребенка и сходу завоевала серебро чемпионата мира и лицензию на Игры в Париж.
В канун новогодних и рождественских праздников заслуги Ванессы были отмечены специальной премией Президента "Белорусский спортивный Олимп". Андрей Козлов рассказал о знаменитой спортсменке (подробнее в видео).
Бронзовый призер Олимпиады в Токио вспоминает, что вместе с тренерами они составили план подготовки."Я была максимально нацелена на чемпионат мира", - добавляет спортсменка.
Она сосредоточила внимание на том, что сможет контролировать, - это питание, здоровье, спортивные нагрузки. "Важно отслеживать свои собственные желания, свои собственные возможности и свои собственные ограничения. Мы не всё можем, и это важно признавать", - рассуждает бронзовый призер Олимпиады.
В декабре 2023 года Ванесса Колодинская стала обладательницей специальной премии Президента "Белорусский спортивный олимп". "Очень приятно и неожиданно. Ты всегда выполняешь свою работу, но оценка этой работы всегда приятна и радостна, - делится эмоциями спортсменка. - Много сил, стремлений и желаний в это вложено. И когда это вознаграждается, это не может не радовать".
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