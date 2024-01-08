Ванесса Колодинская отмечена специальной премией Президента "Белорусский спортивный Олимп"

У белорусского спорта женское лицо. В очередной раз это доказывает Ванесса Колодинская. Бронзовый призер Олимпиады в Токио в прошлом году вернулась в спорт после рождения второго ребенка и сходу завоевала серебро чемпионата мира и лицензию на Игры в Париж.

В канун новогодних и рождественских праздников заслуги Ванессы были отмечены специальной премией Президента "Белорусский спортивный Олимп". Андрей Козлов рассказал о знаменитой спортсменке (подробнее в видео).

Бронзовый призер Олимпиады в Токио вспоминает, что вместе с тренерами они составили план подготовки."Я была максимально нацелена на чемпионат мира", - добавляет спортсменка.

Она сосредоточила внимание на том, что сможет контролировать, - это питание, здоровье, спортивные нагрузки. "Важно отслеживать свои собственные желания, свои собственные возможности и свои собственные ограничения. Мы не всё можем, и это важно признавать", - рассуждает бронзовый призер Олимпиады.