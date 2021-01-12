Ванесса Колодинская выигрывает золото чемпионата Беларуси по борьбе, который сегодня завершается в Минске. В финале чемпионка мира не оставила шансов Екатерине Пичковской. Этот турнир - еще одна проверка национальной команды перед грядущими весной лицензионными отборочными стартами на Олимпиаду.