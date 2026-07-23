"VAR убил футбол". Почему арбитры продолжают ошибаться даже с видеопомощью

Система видеопомощи арбитрам (VAR) не только не устранила судейские ошибки, но и лишила игру ее прежней атмосферы. Такое мнение высказал главный редактор "Народной газеты" Сергей Канашиц в "Актуальном интервью".

По его словам, VAR - это в первую очередь бизнес. "Они (судьи - прим. ред.) врут на белом глазу постоянно, каждый день и абсолютно во всем. И VAR - это коммерциализация, чистый заработок. Потому что кто-то же этот VAR производит, кто-то поставляет, кто-то его обслуживает, кто-то его устанавливает. Это заказы на очень большие деньги", - отметил Сергей Канашиц.

Эксперт считает, что система фактически "убила" футбол. "VAR, на мой взгляд, просто убил футбол. Раньше мы могли спорить до хрипоты, и это давало свой потрясающий вайб. Как, например, "Рука Бога", когда Марадона забил сборной Англии (рукой - прим. ред.). Очень много таких моментов. И это же классно, это же момент игры. Ты должен обхитрить где-то, чтобы кто-то не заметил. Мы в детстве в футбол так играли, когда говорили, что мы играем не на корову. А вот они играют на "корову" сейчас", - сказал он.

Сергей Канашиц:

"А VAR не помогает. VAR помогает делать им свои дела, которые они и делали. Я, например, иногда просто не понимаю, за что дают пенальти, когда показывают VAR. Я перестал понимать правила футбола, хотя раньше прекрасно в них ориентировался. А сейчас я не понимаю, почему здесь дали пенальти, а здесь не дали. Почему здесь засчитали гол, а здесь не засчитали. И как можно ошибиться арбитрам, когда все как на ладони".

Он считает, что происходящее дискредитирует и саму систему, и футбол в целом. "В этом полная дискредитация VAR и всей коммерциализации футбола. Если он и дальше будет идти по этой дорожке, то мы потеряем футбол. Тот, который раньше имели и которым все наслаждались", - заключил Сергей Канашиц.

Таким образом, по мнению главного редактора "Народной газеты", система видеопомощи арбитрам не решила проблему судейских ошибок, а лишь усилила коммерческую составляющую футбола, лишив игру ее эмоциональной привлекательности.