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"Вардар" - победитель гандбольной Лиги чемпионов

Македонский клуб в финале был сильнее венгерского "Веспрема" 27:24. Трофей команда из Скопье берет второй раз за три года.

Третье место у "Барселоны". В матче за бронзу каталонцы переиграли польский "Виве"40:35. В составе уступивших лучшим игроком матча был признан Артем Королек. Белорус забросил 6 мячей. Трижды отличился Владислав Кулеш.

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