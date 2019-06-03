"Вардар" - победитель гандбольной Лиги чемпионов

Македонский клуб в финале был сильнее венгерского "Веспрема" 27:24. Трофей команда из Скопье берет второй раз за три года.



Третье место у "Барселоны". В матче за бронзу каталонцы переиграли польский "Виве"40:35. В составе уступивших лучшим игроком матча был признан Артем Королек. Белорус забросил 6 мячей. Трижды отличился Владислав Кулеш.



