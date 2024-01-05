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Ваш голос важен - Егор Шарангович и Алексей Протас нуждаются в поддержке в голосовании на "Матч звезд"
Призыв для болельщиков. Хоккеистам сборной Беларуси Егору Шаранговичу и Алексею Протасу нужна поддержка в голосовании на "Матч звезд" сильнейшей лиги мира, который пройдет в Торонто в первых числах февраля.
Фанатам предстоит выбрать 12 участников. Для того чтобы проголосовать за Егора и Алексея, нужно выполнить всего 4 пункта. Открыть сайт All-Star Game fan vote, пройти регистрацию, найти по фамилиям Шаранговича и Протаса и подтвердить свой выбор. Голосовать с одного аккаунта можно раз в сутки вплоть до 11 января. Добавим, что прежде белорусы не попадали на "Матч звезд", пора исправляться.
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