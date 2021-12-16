"Вашингтон" Алексея Протаса проиграл "Чикаго"

В НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" в овертайме все же проиграл "Чикаго Блэкхокс" 4:5, после чего опустился на третье место Восточной конференции. Одну из шайб в ворота хозяев забросил Александр Овечкин. Этот гол стал 751-м для россиянина в НХЛ. До идущего на третьем месте по этому показателю Яромира Ягра Овечкину осталось совершить 15 точных бросков, у идущего на второй позиции лучшего бомбардира лиги всех временем Горди Хоу 801 шайба. Белорусский форвард Алексей Протас провел на льду 8 минут 10 секунд, нанес два броска и заблокировал один выстрел.