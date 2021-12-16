3.42 RUB
3.33 USD
3.58 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
"Вашингтон" Алексея Протаса проиграл "Чикаго"
В НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" в овертайме все же проиграл "Чикаго Блэкхокс" 4:5, после чего опустился на третье место Восточной конференции. Одну из шайб в ворота хозяев забросил Александр Овечкин. Этот гол стал 751-м для россиянина в НХЛ. До идущего на третьем месте по этому показателю Яромира Ягра Овечкину осталось совершить 15 точных бросков, у идущего на второй позиции лучшего бомбардира лиги всех временем Горди Хоу 801 шайба. Белорусский форвард Алексей Протас провел на льду 8 минут 10 секунд, нанес два броска и заблокировал один выстрел.
Президент
Все
Глава ОАЭ пригласил Александра Лукашенко на неформальный ужин
В Беларуси усилят социальные гарантии для ветеранов и пострадавших от войн лиц
Лукашенко высказал свое мнение о реальной ситуации в мире по борьбе с изменением климата
Лукашенко и Алиев поставили новые цели по сотрудничеству во время переговоров в Баку
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все