"Вашингтон Кэпиталз" завершил сезон в НХЛ

В НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" завершили сезон. В шестом матче первого раунда плей-офф Кубка Стэнли "столичные" уступили в овертайме "Флориде Пантерз" - 3:4. Поражение в противостоянии - 2:4. Решающая шайба на счету Картера Верхэге. В сериях "Питтсбург Пингвинз" против "Нью-Йорк Рейнджерс", а также "Даллас Старз" против "Бостон Брюинз" паритеты - 3:3. Минувшей ночью "конные полицейские" и "звезды" одержали победы - 5:3 и 4:2 соответственно.