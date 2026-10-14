Василина Хондошко претендует на звание "Спортсменка года" World Aquatics

Белоруска Василина Хондошко претендует на звание "Спортсменка года" в синхронном плавании, которое присуждается каждый сезон World Aquatics. Спортсменка этим летом на чемпионате Европы в Париже завоевала две награды: золото - в произвольной программе, серебро - в техническом упражнении. К слову, золото форума стало первым в суверенной истории нашей страны. В эксклюзивном интервью "Первому информационному" Василина подвела итоги своего года.

Василина Хондошко, многократный призер чемпионатов мира по синхронному плаванию:

"Наверное, вообще для всех он выглядит стабильным, но для меня не совсем, потому что у меня были какие-то промахи небольшие, например, в Колумбии чуть-чуть, в Испании у меня не получилось произвольное соло, была такая небольшая травма. Я поняла, что работать нужно еще лучше, еще сильнее, и реально последние пару месяцев до чемпионата Европы были такие очень мощные, очень старательные, и самое главное - с осознанием того, что я делаю, для чего. И вот оно все окупилось, и чемпионат Европы, конечно, был замечательным".

Проголосовать за белоруску можно в официальном аккаунте World Aquatics в Instagram. В комментариях к посту нужно просто оставить лайк за Василину Хондошко. Отметим, что уже началась подготовка к новому сезону. Главный старт 2027 года - это чемпионат планеты в Венгрии.