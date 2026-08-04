Василина Хондошко взяла серебро в технической программе чемпионата Европы

Белорусская синхронистка Василина Хондошко в Париже завоевала вдобавок к золоту еще и серебряную медаль чемпионата Европы по водным видам спорта.

Накануне девушке не было равных среди солисток в произвольной программе. А 4 августа минчанка взошла на вторую ступень пьедестала почета за техническое упражнение. Она набрала 263,38 балла. Стоит подчеркнуть, что из всех спортсменок именно Хондошко заявила самую сложную программу.

Василина Хондошко, чемпионка Европы по синхронному плаванию:

"Безумно счастлива и рада. Получила титул чемпионки Европы и со спокойной душой, отработав весь сезон, ухожу в отпуск. А дальше буду готовиться к следующему сезону, потому что впереди чемпионат мира, Олимпийские игры. И хотела бы сказать "огромное спасибо" всем, кто за нас болел, поддерживал. Это очень ценно".

Сезон для синхронистки действительно стал удачным. Так, Василина поднималась на пьедестал почета на всех этапах Кубка мира, куда смогла доехать. И таким образом, белорусская спортсменка выиграла шесть наград в совокупности: золотую, четыре серебряные и еще одну бронзовую.

Фото: БЕЛТА