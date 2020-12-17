Василиса Марзалюк выиграла бронзу на личном Кубке мира по женской борьбе в Белграде. Победив француженку Паулин Лекарпентье, белоруска сошлась в схватке за бронзу с олимпийской чемпионкой Рио-2016 из Канады Эрикой Элизабет Уибе, у которой выиграла со счетом 3:1. Пятое место заняла на Кубке мира еще одна белоруска - Анна Садченко. Не справившаяся, однако, в поединке за бронзу с украинкой.