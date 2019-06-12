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Василий Кириенко финишировал 33-м на третьем этапе веломногодневки Критериум Дофине

Василий Кириенко финишировал 33-м на третьем этапе веломногодневки Критериум Дофине, которая проходит по дорогам Франции. Победу праздновал бельгиец Сэм Беннет. Сегодня велогонщикам предстоит преодолеть 26 километров 100 метров в гонке с раздельным стартом. Напомним, Кириенко попал в заявку сборной Беларуси на II Европейские игры.

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