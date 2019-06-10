Василий Кириенко замкнул топ-100 по итогам первого этапа многодневки "Критериум Дофине"

Василий Кириенко замкнул топ-100 по итогам первого этапа шоссейной многодневки мирового тура "Критериум Дофине", которая стартовала во Франции. Победу праздновал норвежец Эдвальд Боассон Хаген. Еще один белорус Александр Рябушенко стал вторым на Гран-при Лугано. Напомним, оба наших спортсмена попали в заявочные листы сборной на ІІ Европейские игры.



