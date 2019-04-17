"Вегас Голден Найтс" разгромил "Сан-Хосе Шаркс"

"Вегас Голден Найтс" в четвертом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ разгромил "Сан-Хосе Шаркс" - 5:0. Главным героем встречи стал форвард "рыцарей" Макс Пачиоретти, который набрал 4 очка. "Вегас" повел в серии - 3:1. Еще в одном матче 1/4-ой Кубка Стэнли "Сент-Луис" в овертайме уступил "Виннипегу" - 1:2. В серии паритет - 2:2.