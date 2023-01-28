Великолепная победа Арины Соболенко в турнире Большого шлема Australian Open

Фантастическая победа нашей Арины Соболенко. По-другому просто и не скажешь. Первая ракетка Беларуси впервые в карьере выиграла Открытый чемпионат Австралии. Арина еще раз доказала, что наших спортсменов, сильных духом и с твердым характером, не могут сломить никакие обстоятельства. Этот матч держал в напряжении с первой и до последней секунды - борьба шла за каждый мяч. За игрой следили миллионы болельщиков. Одним из первых поздравил Арину Соболенко с титулом победительницы Australian Open Президент Александр Лукашенко. Хронология белорусского триумфа - в сюжете Елены Горельчик (подробнее в видео).

Арина Соболенко - первая, пусть пока не в рейтинге WTA, в чемпионской гонке точно. Пока еще пятая ракетка мира, в понедельник она вернет себе вторую строчку, в этом сезоне не проиграла ни одного матча. В начале января взяла титул в Аделаиде, сегодня выиграла первый в карьере мейджор в Мельбурне.

Не глядя не рейтинг, финал стал встречей равных по силе соперниц. Первая ракетка мира Ига Швентек, победительница "Ролан Гаррос" пятилетней давности Елена Остапенко и наша Виктория Азаренко подтвердят: действующий триумфатор Уимблдона Елена Рыбакина в отличной форме. Но и Соболенко сегодня более чем хороша. Только представьте, до финала Australian Open в десяти победных матчах подряд белоруска не отдала соперницам ни одного сета.





Но с Рыбакиной Арина любит поиграть подольше. Первая партия получилась самой быстротечной и осталась за теннисисткой из Казахстана - 6:4. Кто поспешил списать Соболенко со счетов в этот момент, грубо просчитался. Второй сет, а впрочем, и последующий, третий, стали настоящими теннисными триллерами. Трудно сосчитать, в скольких геймах счет не единожды доходил до равных 40:40. И цена каждого брейка в такой ситуации была на вес золота. Всего одна проигранная подача Рыбакиной стоила ей победы во втором сете - 3:6.

В третьем сете ключевым стал седьмой гейм. Арина Соболенко с третьего брейкпоинта вновь выходит вперед. "Девчонки, молодцы!", "Арина, вперед!", трибуны RodLaverArena, заполненные до отказа, весь матч болели горячо и искренне. Это была самая лучшая награда за тот фантастический теннисный триллер, который болельщикам подарили финалистки. К решающему гейму, когда Арина вышла подавать на матч, девушки провели на корте почти два с половиной часа.

Физическая усталость, напряжение момента, в такие секунды на первый план выходит психология. Первый Чемпионшип - двойная, второй, третий, Рыбакина выгрызала брейк, как могла, на четвертом - не получилось. Арина Соболенко - чемпионка Открытого чемпионата Австралии! Согласитесь, такие кадры хочется пересматривать снова и снова.





Еще несколько минут назад соперницы не корте, сейчас они искренне обнимутся и поблагодарят другу друга за игру.

Арина, поздравляю с титулом. Здесь и в Аделаиде - это отличный старт сезона. Знаю, как ты и твоя команда работали, так что поздравляю. Удачи в оставшейся части сезона. Надеюсь, у нас будет больше таких поединков. Елена Рыбакина, финалистка Australian Оpen - 2023 (Казахстан)

"Я хочу поблагодарить Елену за те невероятные две недели, которые она провела на пути к трофею. Надеюсь, у нас будет еще много очных поединков на корте. И чтоб мы всегда встречались в финалах турниров серии "Большогошлема". Спасибо тебе, Елена,и всей твоейкоманде!

Огромная благодарность всем, кто делает Australian Open реальным: от директора дофизиотерапевтов. Всем, кто помогал мне эти недели жить в Мельбурне.

Болельщики, это была честь играть перед вами.

Моя команда, мы с вами через многое прошли. Этот трофей больше ваш, чем мой.Спасибо за все, что вы для меня делаете.

Надеюсь в следующем году вернуться еще сильнее и показать теннис еще лучше!"

Арина Соболенко стала второй белорусской теннисисткой, которой покорился Australian Open. Символично, крайний раз этот трофей был в руках Виктории Азаренко. В тот год она защитила свой титул. Это случилось ровно 10 лет назад. И тогда одним из первых нашу теннисистку поздравил Александр Лукашенко. Ни для кого не секрет, глава государства с особым вниманием следит за каждым белорусским спортсменом, смотрит, болеет, переживает и верит в победу. Вот и сегодня предсказал, что второй и третий сет Арина выиграет. И она выиграла. Президент поздравил.

Миллионы поздравлений в соцсетях со всего мира, благодарность за подаренные эмоции, от простых болельщиков, конечно же, родных и близких, различных спортивных ведомств. В адрес Арины Соболенко не прекращают поступать искренние слова и пожелания.

Арину Соболенко поздравляют целыми командами. Новоиспеченная подательница Australian Open - болельщица минского "Динамо". К поздравлениям присоединяются и болельщики клуба.

Но нашлись и те, кому триумф белорусской теннисистки стал как кость поперек горла. Дизлайки, гнусные комментарии и посты, наполненные желчью, мы все прекрасно знаем, кто это. Вдумайтесь, кучка людей, называющих себя патриотами Беларуси, хейтят человека, который сегодня в очередной раз прославил свою Родину. Конечно, так могут поступать только неудачники. К неоправданному, незаслуженному, необъективному хейту Арина Соболенко привыкла. Вот только такие реакции не ломают, а только закаляют, делают сильнее и устойчивее. Пока недоброжелатели, обиженные на весь мир, надувая от злости щеки, выплескивают свой негатив, сильная, независимая, целеустремленная, а главное - обаятельная Арина Соболенко - побеждает на Australian Open на глазах у миллионов болельщиков, не скрывая эмоций, настоящее осознание этой победы придет чуть позже. Мы же не останемся в стороне и от всего сердца поздравляем нашу Арину с этой великолепной победой.