Велогонка "Тур де Франс" состоится 26 июня - 18 июля 2021 года

Изначально гонка была запланирована с 2 по 25 июля, но в связи с проведением олимпийских соревнований по велоспорту на шоссе (24, 25 и 28 июля) решено перенести сроки проведения веломногодневки на более ранние сроки.



"Тур де Франс" проводится с 1903 года и является одной из самых престижных веломногодневок.



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