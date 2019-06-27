Велогонщик Евгений Королек завоевал бронзовую медаль II Европейских игр в скретче

Самое пристальное внимание сегодня вечером было приковано к столичному велодрому. Там стартовали состязания по велоспорту на треке.В первый день было разыграно четыре комплекта наград, в трех из которых были представлены и белорусские спортсмены. На велодроме работает наш корреспондент Александр Ярмош (прямое включение).