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Велогонщик Евгений Королек завоевал бронзовую медаль II Европейских игр в скретче

Самое пристальное внимание сегодня вечером было приковано к столичному велодрому. Там стартовали состязания по велоспорту на треке.В первый день было разыграно четыре комплекта наград, в трех из которых были представлены и белорусские спортсмены. На велодроме работает наш корреспондент Александр Ярмош (прямое включение).

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