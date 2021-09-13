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Велогонщик Евгений Соболь занял 2 место на туре Сербии

Евгений Соболь стал вторым в генеральной классификации тура Сербии. Кроме того, велогонщик клуба "Минск" забрал и майку лучшего спринтера. 61-я гонка прошла в 4 этапа.

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