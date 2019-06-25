Велогонщик Василий Кириенко взял золото в гонке с раздельным стартом. Поздравляем!

Василий Кириенко вновь на пьедестале Европейских игр. Как и четыре года назад, он побеждает в своей любимой дисциплине - гонке с раздельным стартом. Боролись за медали II Европейских игр в разделке 37 спортсменов, которым предстояло преодолеть 28 километров 600 метров по центральным улицам столицы со стартом и финишем на Октябрьской площади. Кириенко стартовал в первой группе. Белорус грамотно разложил свои силы по гонке и сумел показать отличное время на финише. Никому из остальных спортсменов так и не удалось проехать эту дистанцию быстрее. Василий Кириенко сегодня объективно был лучший.