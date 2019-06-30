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Велогонщица Татьяна Шаракова завоевала золото II Европейских игр

Белорусские спортсмены продолжают радовать нас победными новостями. И новости эти пришли сразу с трех спортивных арен. Начнем с велодрома. Татьяна Шаракова - чемпионка II Европейских игр.

На прямой связи со студией Александр Ярмош. Он все эти дни работал на велодроме (прямое включение).


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