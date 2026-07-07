Велосипедистка Полина Конрад выиграла золото молодежного ЧЕ в гонке с выбыванием
Автор:Редакция news.by
Белорусы завоевали первое золото на молодежном чемпионате Европы по велоспорту на треке, который стартовал в немецком Котбусе.
Полина Конрад выиграла гонку с выбыванием. Всего на награды претендовали 18 гонщиц.
На протяжении всего заезда белоруска демонстрировала уверенность и преимущество над соперницами. Серебро досталось итальянке, бронза у швейцарки. На награждении гимн Беларуси пели всей командой.
Еще одной дисциплиной, в которой Полина выступит на чемпионате, станет омниум или велосипедное многоборье.