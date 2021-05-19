Велосипедисты вернулись с шестью медалями Кубка наций на треке

3 золота, 2 серебра, 1 бронза - с таким результатом вернулись домой белорусские велосипедисты, которые выступали на треке в Гонконге на этапе Кубка наций. Серебряная награда у Евгения Королька в олимпийском омниуме, однако медаль не гарантировала ему билет до Токио - внутренняя конкуренция выявит сильнейшего лишь перед отправлением на Игры.