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Велоспорт. Самая престижная гонка пройдет онлайн

"Тур де Франс", перенесенный из-за коронавируса, состоится почти в срок, но в виртуальном симуляторе. "Большая петля" стартует 4 июля и будет продолжаться 2 недели. В соревнованиях не будет индивидуальной квалификации, но пройдут командные мужские и женские гонки на велотренажерах, а также трехдневные массовые заезды. Участвовать будут профессиональные спортсмены. Однако после трассы откроют и для любителей.

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