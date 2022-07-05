Велоспорт: Tour de France 2022 возвращается после дня отдыха

Тем временем Tour de France возобновляет свое путешествие после первого дня отдыха. Накануне велогонщики переместились во французский Дюнкерк, где сегодня стартует 4-й этап. В желтой майке на дистанцию протяженностью 171 с половиной километра выйдет бельгиец Ваут ван Арт, правда, его преимущество над идущим вторым своим же соотечественником составляет 7 секунд, в 14 секундах - действующий победитель Tour de France словенец Тадей Погачар. Белорус Александр Рябушенко в генеральной классификации 123-й, отставание 2 минуты 9 секунд. Для нашего велогонщика, который выступает в составе казахстанской Астаны, напомним, это дебютная супервеломногодневка.