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Велоспортсмен Сергей Шевченко выиграл "Золото Ладоги"

Велогонщик клуба "Минск" Сергей Шевченко выиграл общий зачет веломногодневки "Золото Ладоги". Своего ближайшего преследователя в погоне за желтой майкой лидера и по совместительству одноклубника Евгения Соболя в генеральной классификации он опередил на 40 секунд.

Белорусы в целом отлично проявили себя на каждом этапе данной многодневки. Так в активе наших спортсменов - победа и второе место в индивидуальной гонке, а также лучшее время по итогам парной.

"Золото Ладоги" стартовала в Ленинградской области и финишировала в Кемерово. На победу помимо белорусов претендовали представители России, Объединенных арабских эмиратов, Казахстана и Узбекистана.

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