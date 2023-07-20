Велоспортсмен Сергей Шевченко выиграл "Золото Ладоги"

Велогонщик клуба "Минск" Сергей Шевченко выиграл общий зачет веломногодневки "Золото Ладоги". Своего ближайшего преследователя в погоне за желтой майкой лидера и по совместительству одноклубника Евгения Соболя в генеральной классификации он опередил на 40 секунд.

Белорусы в целом отлично проявили себя на каждом этапе данной многодневки. Так в активе наших спортсменов - победа и второе место в индивидуальной гонке, а также лучшее время по итогам парной.