Вера Лапко борется за выход в полуфинал турнира категории "Интернейшнл"

Вера Лапко в эти минуты борется за выход в полуфинал турнира категории "Интернейшнл" в Люксембурге. В соперницах у белоруски по третьему кругу Белинда Бенчич из Швейцарии - 47-ая ракетка мирового рейтинга. Лапко чуть ниже - 62-ая строчка. Букмекеры отдают предпочтение швейцарке. Первый сет остался за Бенчич - 6:4. Сейчас идет вторая партия. Прямая трансляция на "Беларусь 5".