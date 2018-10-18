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Вера Лапко борется за выход в полуфинал турнира категории "Интернейшнл"

Вера Лапко в эти минуты борется за выход в полуфинал турнира категории "Интернейшнл" в Люксембурге. В соперницах у белоруски по третьему кругу Белинда Бенчич из Швейцарии - 47-ая ракетка мирового рейтинга. Лапко чуть ниже - 62-ая строчка. Букмекеры отдают предпочтение швейцарке. Первый сет остался за Бенчич - 6:4. Сейчас идет вторая партия. Прямая трансляция на "Беларусь 5".

А Александра Саснович сегодня выйдет на корт против британки Йоханны Конты в четвертьфинале теннисного турнира "Кубок Кремля". Трансляция на "Беларусь 5" начнется ориентировочно в 16:30.  

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