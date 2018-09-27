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Вера Лапко борется за выход в полуфинал турнира в Ташкенте

В эти минуты на теннисном турнире в Ташкенте наша Вера Лапко борется за выход в полуфинал. Белоруска встречается с немкой Моной Бартель.

В мировом ранге Вера на 30 строчек выше. Сейчас идет первый сет, впереди белоруска 3:2. Трансляцию ведет телеканал "Беларусь 5".

А Арина Соболенко сегодня попытается пробиться в полуфинал теннисного турнира в китайском Ухане. В соперницах у белоруски словачка Доминика Цибулкова. Именно нашу Арину букмекеры называют фавориткой противостояния. До этого Соболенко и Цибулкова не встречались. Прямая трансляция матча начнется на телеканале "Беларусь 5" ориентировочно в 13:30.

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