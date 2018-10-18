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Вера Лапко поспорит за выход в полуфинал турнира в Люксембурге. Прямая трансляция на "Беларусь 5"
В четвертьфинале теннисного Кубка Кремля Александра Саснович сегодня выйдет на корт против британки Йоханны Конты. За плечами обеих теннисисток сложнейшие трехсетовые поединки, которые прошли накануне. Саснович выбила из борьбы 10-ую ракетку мира Кики Бертенс, а Конта переиграла Дарью Гаврилову. Единственная очная встреча между Саснович и Контой в прошлом году завершилась победой британки. Удастся ли Александре взять реванш? Узнаем из прямой трансляции на "Беларусь 5", которая начнется ориентировочно в 16:30.
А чуть ранее - в 14:00 - Вера Лапко также поспорит за выход в полуфинал турнира WTA в Люксембурге. В 1/4 белоруска сыграет против 47-ой ракетки мира Белинды Бенчич. Прямая трансляция также на пятой кнопке.
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