Вера Лапко поспорит за выход в полуфинал турнира в Люксембурге. Прямая трансляция на "Беларусь 5"

В четвертьфинале теннисного Кубка Кремля Александра Саснович сегодня выйдет на корт против британки Йоханны Конты. За плечами обеих теннисисток сложнейшие трехсетовые поединки, которые прошли накануне. Саснович выбила из борьбы 10-ую ракетку мира Кики Бертенс, а Конта переиграла Дарью Гаврилову. Единственная очная встреча между Саснович и Контой в прошлом году завершилась победой британки. Удастся ли Александре взять реванш? Узнаем из прямой трансляции на "Беларусь 5", которая начнется ориентировочно в 16:30.