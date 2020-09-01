Вера Лапко пробилась во второй раунд турнира серии Большого шлема US OPEN

На старте престижных соревнований белоруска выбила из борьбы Викторию Голубич из Швейцарии. Уступив в первом сете 1:6, вторую партию Лапко взяла на тай-брейке 7:6 и была убедительна в решающей 6:2. Также в 1/32 финала уже шагнула Александра Саснович, ближайшей ночью свои первые встречи на кортах США проведут Арина Соболенко, Виктория Азаренко и Ольга Говорцова.