Вера Лапко проиграла 17-летней Иге Свентэк

Вера Лапко завершила выступление в одиночном разряде теннисного грунтового турнира в Швейцарии на стадии четвертьфинала. 65-я в рейтинге белоруска не справилась с 17-летней теннисисткой из Польши Игой Свентэк. Матч продолжался более двух часов и вылился в три сета 6:4, 4:6, 1:6.



