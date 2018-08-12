Вера Лапко против Александры Саснович

Жребий и второй раунд квалификации свел белорусок вместе. На старте турнира в Цинцинатти Лапко в двух сетах переиграла россиянку Анну Блинкову - 6:3, 7:5, а Саснович в драматичном поединке вырвала победу у американки Элисон Риске - 2:6, 7:5, 6:2.