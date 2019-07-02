Белоруска Вера Лапко стартует на третьем в сезоне турнире Большого шлема - Уимблдон. В стартовом круге белоруска сразится с китаянкой Ван Цян. Ранее девушки на кортах не пересекались. Это будет первая очная встреча. Сейчас китаянка -15-я ракетка мира. Лапко занимает 102-ую строчку в планетарном рейтинге. Матч начнется не ранее 13:00. Трансляции с кортов Уимблдона ведет телеканал "Беларусь 5".