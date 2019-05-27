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Вера Лапко сыграет с француженкой Дианой Пэрри

Внимание всего теннисного мира в эти дни приковано к парижским кортам второго в сезоне турнира Большого шлема “Ролан Гаррос”. В эти минуты Вера Лапко начинает матч первого круга. У нее в соперницах француженка Диана Пэрри. А через час Александра Саснович продолжит поединок против Полоны Херцог из Словении.

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