Вера Лапко сыграет с француженкой Дианой Пэрри

Внимание всего теннисного мира в эти дни приковано к парижским кортам второго в сезоне турнира Большого шлема “Ролан Гаррос”. В эти минуты Вера Лапко начинает матч первого круга. У нее в соперницах француженка Диана Пэрри. А через час Александра Саснович продолжит поединок против Полоны Херцог из Словении.