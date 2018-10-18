ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ФутболЕдиноборстваБиатлонВолейболГандболПлаваниеХоккейАвтоспортТеннис

Вера Лапко уступает Белинде Бенчич в четвертьфинале на турнире категории International в Люксембурге

Вера Лапко уступает Белинде Бенчич в четвертьфинале на турнире категории International в Люксембурге - 4:6, 1:6 и покидает соревнования в одиночном разряде. В парном же с люксембурженкой Менди Минеллой в эти минуты Лапко еще борется за выход в полуфинал.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все