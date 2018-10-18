Вера Лапко уступает Белинде Бенчич в четвертьфинале на турнире категории International в Люксембурге - 4:6, 1:6 и покидает соревнования в одиночном разряде. В парном же с люксембурженкой Менди Минеллой в эти минуты Лапко еще борется за выход в полуфинал.