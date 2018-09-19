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Вера Лапко в топ-8 турнира в китайском Гуанджоу

Белоруска во втором круге уверенно обыгрывает представительницу Израиля Дениз Хазанюк - 6:2, 7:5. Призовой фонд турнира - 330 тысяч долларов.

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