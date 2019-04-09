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Вера Лапко выходит во второй круг турнира WTA в швейцарском Лугано

Однако сделать это оказалось не так просто. Соперницу, 309-ю ракетку мира венгерку Луки Яни, белоруска обыграла только в трех сетах. 6:2, 2:6, 6:2. На стадии 1/8-й финала Лапко сыграет либо с россиянкой Родиной, либо с датчанкой Таусон.

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