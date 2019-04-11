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Вера Лапко вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Швейцарии

Белоруска без проблем справилась с 69-й в рейтинге - россиянкой Евгенией Родиной. Матч продолжался всего 52 минуты, 6:2, 6:0. В следующем раунде Вере будет противостоять 115-я ракетка мира - 17-летняя теннисистка из Польши Ига Свентек.

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