Вера Лапко вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Швейцарии

Белоруска без проблем справилась с 69-й в рейтинге - россиянкой Евгенией Родиной. Матч продолжался всего 52 минуты, 6:2, 6:0. В следующем раунде Вере будет противостоять 115-я ракетка мира - 17-летняя теннисистка из Польши Ига Свентек.