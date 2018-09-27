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Вера Лапко завершила выступление на турнире в Ташкенте

Вера Лапко завершила выступление на турнире в Ташкенте с призовым фондом 227 тысяч долларов. В четвертьфинале белоруска уступила 94-й ракетке мира немке Моне Бартель 3:6, 5:7.

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